新年三成二市民減少消費　利是縮水逾半只包廿蚊

調查指有四分之一的受訪者預計今年派利是的總金額會較去年減少。(資料圖片)

「派利是」是農曆新年的傳統習俗，惟今年社會氣氛低迷市道差，引致利是大縮水！香港研究協會於本月8至16日以隨機電話訪問方式，訪問逾千名市民，了解他們對利是錢及新年消費的意見。調查發現，有四分之一的受訪者預計今年派利是的總金額會較去年減少，最多人指僅會包「20元」。

調查發現，市民今年派利是預算明顯較去年「縮水」，預計今年派利是的總金額會較去年「減少」的受訪者達兩成半，人數比例較去年增加14%，表示「增加」的佔一成九，而表示「差不多」的則佔五成四。

至於今年平均每封利是的金額，五成六受訪者表示會包「20元」，其次是「50元」(15%，+3%)，再次是「10元」，跌幅最為明顯的是「100元或以上」，只有7%受訪者，另外更有6%人稱「不打算派利是」。

新年消費方面，三成二受訪者預計今年新年消費會較去年「減少」，表示「增加」的佔兩成，而表示「差不多」的則佔四成三。調查亦問及過年期間受訪者有沒有出外旅遊的打算，合共有六成八表示「一定不會」或「多數不會」，只有合共兩成半表示「一定會」或「多數會」。

負責調查的香港研究協會負責人指出，受去年政經環境不景氣以至對今年前景不樂觀的氣氛帶動，市民今年派利是和消費的預算皆傾向保守。協會呼籲政府在施政上破舊立新，制訂應對措施，帶領香港的經濟民生走出困局。