蘇錦樑胞弟涉以他人物業呃按揭　業主稱不知情

前商務及經濟發展局局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，於2014年至2015年任職法律文員期間，涉訛稱獲業主客戶授權，利用其物業申請兩筆按揭貸款合共2000萬港元，其中一間財務公司被拖欠利息，更發現物業未有在土地註冊處登記法定押記，遂向業主提出民事索償。蘇錦威涉使用假文件聘請律師為業主打官司，最終他要靠胞姊出錢「冚數」，而他與另一名律師行前同事更被廉政公署拘捕，2人分別否認欺詐、洗黑錢及使用虛假文書副本等共4罪，案件今(21日)在區院續審。

女業主吳簫繼續作供，接受辯方盤問時，吳透露她在內地出生，1980年讀小學時已移民法國，在當地讀書到中學程度，並在當地從事手袋製造業多年，2010年她申請投資移民香港，在香港投資了5個物業，其中除了涉案的西環Lexington Hill物業外，她在長沙灣碧海藍天的另一個物業之交易也是蘇錦威幫她處理的。

吳承認是透過其秘書June Wan認識蘇錦威，June Wan同時是她丈夫的姐夫的秘書，她丈夫的姐夫也認識蘇錦威。代表蘇的律師指，吳雖持有香港身份證，但長期不在香港，她在香港的事務包括物業買賣一般交由June Wan處理，因此與蘇錦威接洽的多數是June Wan，吳不同意。

控方案情指，蘇錦威涉未經業主吳簫授權申請按揭貸款，財務公司發現被拖欠利息後，於2015年3月入稟高院向吳的丈夫及其公司等展開民事索償，蘇為瞞天過海，另涉嫌使用假文件委聘律師為吳氏一方打官司。但辯方指出，June Wan其實有收到民事訴訟的法庭傳票，之後已授權蘇錦威處理該宗民事案，吳反駁「根本無這件事」。

吳稱，她一直深信蘇在律師行工作，就必然認識法律，至後來她才知對方只是法律文員而非律師。2015年10月，有財務公司的人到她公司上門追債，當日她即致電蘇查問，蘇在電話中吞吞吐吐，承諾數天後便會將樓契還給她，又承諾會「對全部事情負責任」。