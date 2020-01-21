私隱署去年接投訴急升近4倍　警遭起底案暴增

個人資料私隱專員公署今(21日)舉行年結記者會，署方表示，2019年處理投訴宗數高達9182宗，較2018年1890宗上升386%，當中有4370宗投訴及主動調查個案。而被「起底」的受影響人士中，警員及其家屬佔最多，達1580宗，其次為表態支持政府或警方的市民，達1303宗，示威者錄873宗，表態反對政府或警方的市民為434宗，最後180宗為官員及其家屬。

外洩個人資料事故的通報數字方面，2019年有139宗，較2018年的129宗上升8%；循例審查方面，2019年有311宗，較2018年的289宗升8%，當中有139宗為資料外洩事故通報，172宗為主動審查。

私隱專員黃繼兒表示，近日的起底行為把個人資料「武器化」，大多屬於刑事起底，惟公署沒有全面刑事調查及檢控權，因此由去年6月至今，共有1402宗轉介至警方，需警察從刑事方向跟進，當中8人被捕，1人遭控。2020年將繼續檢討幾項法例，包括設立強制性資料外洩通報機制，增加資料保留期限，提高罰款及引入直接行政罰款，甚至加入刑事調查及檢控權。