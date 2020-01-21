張震遠涉騙證監會瞞財困　證人指商交所常入不敷支

前行政會議成員張震遠於2012至13年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌串謀詐騙證券及期貨事務監察委員會，61歲被告否認串謀詐騙及欺詐兩罪，案件今(21日)於區院續審。該案另一被告、早前承認一項串謀欺詐罪的商交所時任財務總監蔡達英，獲控方列為案中證人。他今日出庭作供，指於09年加入商交所負責財務及日常會計，證監會在2011年4月向商交所發出自動化交易許可，商交所須遵守有足夠營運資金及每月遞交財務報告等要求。

蔡續指，至同年9月，因商交所難以符合有關財務要求，遂與證監會商談，商交所的資產水平其後一直下跌，證監會及後要求商交所的營運資金不可低於2個月。蔡稱商交所每月需逾1000萬港元的營運資金，惟商交所在有關時段不曾有過1000萬港元收入。

控方指出，由2012年5月至13年1月，分別有7張面額700萬至3500萬港元的支票存入商交所帳戶，其中6張屬同一間公司開出，但全部彈票。蔡表示知情，每次獲銀行告知彈票後，他均有向張震遠報告，並問及需否知會證監會，張稱會跟進及不用通知證監會。蔡稱張曾指該些款項是朋友借貸，蔡雖對彈票感憂心，但商交所需要資金，他不知道該些由張安排的款項從何而來。蔡指有時彈票後會有款項存入帳戶。