不滿裁定版權聯盟版稅收費合理　Neway入稟上訴

卡拉OK連鎖集團「Neway」指代表環球、華納、新力三大唱片公司的「香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司」所訂立的舊歌版權收費計劃不合理，向版權審裁處興訟要求裁斷。案件於2017年至2019年審訊，至去年12月作出裁決，判處Neway的指控不成立。Neway不服判決，昨日(20日)按《版權條例》規定向高院原訟庭入稟申請上訴。Neway指版權審裁處的判決犯了法律錯誤，請求原訟庭將原判撤銷並改判它勝訴。

今次上訴申請的原告人為Neway Music Limited，被告則為香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司。原告在上訴申請書表示，審裁處裁定被告所定的舊歌版權費機制，不論收費結構或金額均屬合理，毋須審裁處干預，其結論是有法律錯誤。原告首先指，審裁處指其判令效力與被告的收費計劃的生效時間相同，等於當被告一宣布停止收費計劃，原告便立刻墮入法網，可能被指控侵權。因此審裁處此裁斷並不合理。

此外，原告指被告的收費模式，是要大規模經營者付較多錢，中小型業者則享有免費或折扣機制，此舉等於要大型業者去補貼中小型業者，做法是違反《版權條例》中禁止歧視的條文。基於以上原因，審裁處不應裁定被告的收費計劃並不合理，其判決應予推翻。