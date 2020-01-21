民政署未派員交代合約細節　觀塘區議員斥欠尊重

觀塘區議會今早(21日)召開第3次大會，討論海濱音樂噴泉工程社區重點項目，會上多位議員再次批評民政事務總署未有委派代表出席會議，向他們及市民交代工程合約細節內容，是不尊重和漠視區議會功能。觀塘民政事務專員謝凌駿回覆稱，有將區議會主席蔡澤鴻和議員的意見如實反映予總署，若能安排會面相信有助大家溝通和坦誠交流。

區議員潘任惠珍表示，工程合約進展亦非商業秘密，理應開誠布公，公開向市民交代，但總署不願透露內容，斥責當局漠視區議會功能。她認為，總署須檢視有否修補和改善空間，否則將帶出一個壞訊息。

區議員李嘉達質疑總署不提交合約資料，和多次拒絕出席會議的合理性，他詢問專員有否要求有關部門出席，批評缺席會議的舉動不尊重民意，又問會否邀請負責工程的承建商出席會議。

民建聯區議員張培剛認為，總署在議會內外應跟議員良好溝通，應尊重區會和接受邀請出席會議，總署有責任向議員及市民解釋，希望專員向上級反映。他又指主席蔡澤鴻將工程設為常設議程，反問「唔通總署代表要避足四年」？