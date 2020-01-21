補習名師洩密案　辯方指評卷助理不屬考評局代理人

現代教育補習名師劉冠華(Kris Lau)涉嫌以1000港元報酬，獲取擔任考試及評核局評卷助理的前學生黃子軒披露文憑試英文卷的機密資料，兩人同被控串謀代理人接受利益罪。案件今(21日)在西九龍法院再訊，控辯完成結案陳詞，裁判官把案押至2月14日裁決。

控罪指，被告劉冠華與黃子軒於2017年4月17日至5月13日期間，串謀使身為考評局評卷助理的黃接受劉的1000港元報酬，以向劉披露考評局2017年中學文憑試英國語文科卷三(聆聽及綜合能力)的機密資料。

控方於結案陳詞重申，劉的Facebook貼文披露的評卷心得屬考評局機密資料，案發時公開試考期尚未結束，有評卷員洩密的負面消息會影響公眾對考評局的信任。辯方指本案的關鍵為黃是否考評局代理人，評卷助理的聘書說明黃不屬代理人。辯方形容評卷員身份需終生保密的說法是把《防止賄賂條例》「淪為笑柄」。

辯方認為評卷心得不屬機密，因任職教師的控方證人同意向學生分享評卷心得，為他履行教職的一部分，涉案的1000港元未必是洩密報酬，因兩名被告有其他公務和私務上的往來。