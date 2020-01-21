澳門嚴陣防武漢肺炎疫情　香港「慢九拍」捱轟

武漢肺炎全國爆發，受感染範圍已擴散至北京、上海，深圳及珠海等地；澳門現已有13宗疑似感染個案，當地政府不敢怠慢，即時設立新型冠狀病毒感染應變協調中心，更調升傳染病防禦級別，由明日(22日)起為所有乘搭內地到澳門航班的旅客，在入境前會實施體溫監測及須填寫健康申報表。

反觀香港，雖然至今累積出現106宗疑似感染個案，港府的防疫工作卻「慢九拍」，仍未將疫情應變計劃升級，僅宣布為來自武漢航班旅客實施填寫健康申報表。

曾任食物及衞生局政治助理的立法會議員陳凱欣批評港府反應慢，指外界早前已建議港府向內地所有來港航班實施入境前量體溫檢測，且當時已有零星個案在內地其他省份出現，港府口口聲聲嚴肅應對，昨日(20日)只決定將相關措施擴大至湖北省，完全是「講一套做一套」，「忘記沙士的痛苦經歷 」。她建議港府立即實施相關措施，不要心存僥幸，否則後果嚴重。

武漢肺炎疑似或確診個案

澳門─13宗疑似個案

香港─106宗疑似個案

珠海─3宗確診個案

深圳─9宗確診個案

湛江─1宗確診個案

惠州─1宗確診個案