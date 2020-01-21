政Whats噏：何啟明唱野狼Disco　扮大肚婆登場

洗腦歌曲《野狼Disco》最近紅遍網絡，唔少網民都翻唱。立法會議員何啟明都玩埋一份，將《野狼Disco》重新填詞，歌詞收錄公務員加人工、14周有薪產假、打工仔保飯碗系列歌詞，對立法會民主派大控訴。何啟明仲要粉墨登場演出MV，又唱又跳，仲扮大肚婆添。

何今日(21日)喺Facebook發布一條短片，一開始何啟明學足原版《野狼disco》，着住背心、戴埋安全帽扮地盤工人打去畀何啟明議員辦事處，話自己搵唔到嘢做，立法會做唔到嘢就執咗佢喇，仲要講到七情上面，非常肉緊。鏡頭一轉，何啟明着住粉紅色西裝外套唱歌，頸上掛住條金色帶，戴埋黑超，好有80年代disco風味，唱出嘅歌詞包括「公務員啊，我想加你人工啊，在那立法會啊，反對派阻鬼住啊」。

更入戲嘅陸續有來，何啟明之後扮大肚婆，拎住個BB公仔唱歌訴苦水「肚裏嘅b，就快要出世㗎喇，得嗰10個禮拜點夠我減肥啊？14周嘅產假，究竟幾時有㗎？返工對住老闆，係好慘㗎」。除咗大肚婆，何仲飾演埋失業嘅打工仔，表示屋企有老有嫩，希望失業援助基金可以快啲到手。何啟明全程又唱又跳，身體跟住首歌嘅節奏搖擺，好投入咁喎。