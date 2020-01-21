天眼直擊　兩青年疑揸刀打劫賭檔　遭群煞圍毆

今日（21日）網上流傳2段影片，據知，事件懷疑涉及大埔區一間非法檔賭遇劫。長約80秒的片段顯示，2名身穿黑色上衣的青年闖入單位內，其中一人手執利刀，另一人則手持一個白色膠袋。其時單位內有一名紋身漢坐在櫃位，另2人則站在附近。當時手執利刀的青年用刀指嚇3人，更一刀劈落枱面，疑喝令交出財物，3人未敢反抗，立即由外套口袋及櫃桶內取出財物並放在枱面，另一名青年將所有財物放在膠袋內。

惟2青年疑未罷休，喝令在場人士站在一旁，他們親自落手「摷櫃桶」擸財。期間持刀青年疑不耐煩，以刀架着紋身漢頸部，並作勢欲斬他，紋身漢見狀只好取起其外套，翻出口袋證明無私藏金錢。兩人望一望放有贓款的白色膠袋，心滿意足地施然離開。

另一段長約47秒的片段顯示，2名青年在街頭被逾10名惡煞圍毆，2人的衣着及外貌與上述的劫匪相似。片段開首，2名青年正被圍毆，其中攤地的懷疑為手持膠袋的匪徒，坐在地上的則疑為刀手，他們被拳打腳踢及木方扑頭，疑為刀手的青年不斷求饒稱：「對唔住！」惟惡煞們未有心軟，把他拉起拖到一旁的地舖門口，有人高聲道：「對唔住？我檔野你都夠膽搞？」群煞們繼續施襲，店舖的捲閘亦被撞至接連發出「嘭、嘭」聲。

期間，再有人囂張地向刀手大叫：「知唔知我係邊個，揸刀？你xx，叫melody出嚟」，刀手一邊捱打，一邊忍痛地答：「佢block（電話封鎖）咗我呀，我都打唔到畀佢！」另一名青年則繼續捱打及被腳踢頭。片段就此終結，未知兩人最後的命運如何。

警方表示，今日約凌晨2時半，在大埔戲院街及仁興街交界接獲一宗打架案，報案人稱上址有逾10人正毆打其他人，惟警員接報到場無任何發現。未知兩宗案件是否有關連。