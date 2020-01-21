區諾軒范國威失立會議席　港島及新界東不作補選

選舉管理委員會(選管會)今日(21日)公布，基於實際考慮因素，立法會香港島地方選區及新界東地方選區兩個議席空缺的補選籌備工作預計需時超過6個月。由於《立法會條例》規定，填補立法會議席空缺的補選，不得在立法會現屆任期結束前的4個月內舉行，故此，選管會未能就上述地方選區的兩個議席空缺安排補選。相關的議席空缺是就2018年3月立法會補選香港島及新界東兩個地方選區的選舉呈請裁決結果而產生。

香港眾志成員周庭與劉穎匡去年分別參選立法會港島及新界東直選，均被選舉主任裁定不合參選資格。他們其後提出選舉呈請。高院原訟庭早前裁定兩人呈請得直，並裁定在補選勝出的區諾軒與范國威當選無效。終審法院之上訴委員會於去年12月17日駁回區、范的終審上訴許可申請。

選管會發言人指，選舉事務處正全力為今年第三季的換屆選舉作各方面的準備，已登記選民人數超過410萬，當中的籌備工作涉及龐大的人力、物力。立法會香港島地方選區及新界東地方選區涉及超過170萬名合資格選民，倘若舉行兩個立法會選區的補選，籌備時間會與立法會換屆選舉重疊，選舉事務處現時的人手並不足以同時籌備兩個大規模的公共選舉。

選管會發言人又指，在現時社會狀況下籌備公共選舉，不論是在商借場地及應變計劃方面，選舉事務處都需要更多時間及資源作準備及安排。在多個實際因素的影響下，選舉事務處認為立法會補選未能在法定期限前進行，因此決定不會就上述地方選區的兩個議席空缺安排補選。