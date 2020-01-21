通脹放緩港鐵或仍加價　料6月再加2.8%

政府統計處今日(21日)公布去年12月通脹率為2.9%。根據現時的港鐵票價調整機制，東網推算港鐵今年6月可能加價2.8%，連續3年加價。另外，由於港鐵去年藉詞慶祝通車40周年，將原本應該於去年6月生效的3.3%票價加幅押後至今年4月初才生效，所以市民今年將分別於4月及6月面對兩次港鐵票價調整，經歷該兩次調整後的票價可能將較現時票價貴接近6.2%。

現時的港鐵票價是根據票價調整方程式的計算結果而自動作調整。該方程式為每年12月通脹的一半，加上每年第4季運輸業名義工資指數按年變動的一半，再扣減生產力因素，便可得出計算調整加幅。此外，根據政府與港鐵於2017年完成的票價調整機制檢討結果，就該方程式的計算結果將再特別扣減0.6個百分點。

由於政府統計處今年3月下旬才會公布去年第4季運輸業名義工資指數按年變動，但若以該處今日公布的去年12月通脹數據，即2.9%，加上該處早前公布的去年第3季運輸業名義工資指數按年變動，即3.9%，再代入港鐵的票價調整方程式，將推算出港鐵今年可能加價2.8%

政府統計處今日公布2019年12月份的整體消費物價與一年前同月比較，上升2.9%，較2019年11月份的相應升幅(3%)稍低。12月份升幅放緩主要是由於本地交通費用和外出用膳費用升幅收窄所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2019年12月份的按年升幅(即基本通脹率)亦為2.9%，與2019年11月份相若。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2019年12月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至2019年11月份止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。