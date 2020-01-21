環團憂土地共享削農地　發展局指城規會把關

以公私營合作模式發展私人農地作住宅的「土地共享先導計劃」預計本年初推出，政府最多批出150公頃農地，最快4至6年後有房屋土地供應。立法會發展事務委員會就土地共享先導計劃舉行公聽會，不少環保團體及關注農業發展的人士關注計劃會令香港農地減少。

發展局局長黃偉綸指現時香港有4300公頃農地，當中只有700公頃屬於常耕，先導計劃只涉及最多150公頃土地，認為比例不高，如果屬優質農地，城規會亦會把關。立法會議員朱凱廸指多個地產商近月捐地推出的過渡性房屋完全無考慮環境因素，要求先導計劃加入條款，未被破壞的農地及漁塘不可納入計劃。

長春社公共事務經理吳希文指城規會對於「綠化地帶」的規劃指引有詳細的解說，設立的目的包括保存現有自然景觀、作為各市區之間的緩衝地帶、土地共享先導計劃下，政府必須重申「綠化地帶」促進自然保育及不作發展的規劃意向，以免再一次向發展商發出錯誤訊息，認為劃作「綠化地帶」的土地仍有希望發展。

香港測量師學會支持計劃，指出由於計劃涉及收地發展，最少70%的新增樓面面積作公營房屋及「首置」發展，政府應清晰介定「首置」是否屬於公營房屋。公屋聯會表示社會對於推行公私營合作的模式是否官商勾結爭議，相信推展有關項目難度不容忽視，須增加透明度，讓公眾有效監督；政府必須要精簡行政程序，進一步協調部門之間的溝通協作，否則，計劃只會淪為空中樓閣。