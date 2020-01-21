涉用雷射筆照警員　應屆DSE考生准保釋候訊

過去周日的中環遮打花園集會最終演變成警民衝突，同日在大埔區亦有青年因涉嫌用雷射筆照向警員被捕，他現被控一項管有攻擊性武器罪。他今(21日)被解往粉嶺法院提訊，毋須答辯，獲准保釋至4月23日再訊，以待警方繼續調查，包括化驗涉案雷射筆。

被告吳志軒(17歲)為應屆中學文憑試考生，控罪指他於本月19日在大埔公路元洲仔段管有攻擊性武器，即一支雷射筆，以及用作操作雷射筆的兩條鎖匙。

控方不反對被告保釋，透露當日傍晚時分，警員駕駛警車駛經附近時，發現有人在50米外用雷射筆照向警車和自己的臉，於是循着光源前進，最終拘捕被告，並搜獲涉案物品。

此外，無業青年黃俊迪(23歲)在同一晚，涉在大埔大元邨中央公園管有兩個鐵錘、一支登山杖、一個點燃器和一把多用途摺刀，被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途罪，今被解往粉嶺法院提訊，同樣獲准保釋至4月23日，以待警方繼續調查。

控方指，警員當晚巡經公園時，見黃和一名男子坐在櫈上，旁邊有一個背包。警員上前調查，男子即時逃跑，最終警員在背包搜獲涉案物品，並拘捕被告。