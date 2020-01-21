臥底行動破倫敦金詐騙集團　警拘29男6女

警方商業罪案調查科，去年初部署一項打擊倫敦金投資騙案的臥底行動，派出1名臥底潛伏在多間倫敦金投資公司工作，從而進行情報搜集。商業罪案調查科聯同刑事總部等部門，昨日(20日)派出約200名探員展開拘捕行動，搜查港九新界53處地點，包括2個分別位於觀塘及灣仔的寫字樓，成功搗破多個倫敦金詐騙集團，拘捕29男6女(17至68歲)，包括2名主腦、公司董事、管理人員及投資經紀，他們分別涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、自稱三合會成員及販運危險藥物，現正被扣留調查。

行動中，警方檢獲電腦、交易紀錄、數簿、開戶文件及一些黑交易合約等，又在多名主腦及骨幹人員的住所內，檢走約20萬港元現金、6隻總值逾50萬港元的名貴手錶、25個共值逾100萬港元的名牌手袋。此外，警方亦進行財富調查，凍結涉案人士共22個銀行戶口，內有約1千萬港元，而針對涉案主腦持有的2個共值逾2,000萬港元的住宅物業，警方正考慮根據相關法例進行充公。

據悉，案件最少牽及40名受害人，他們介乎20至71歲，各人損失由5,000港元至612萬港元不等，涉及總額逾5,700萬港元，而受騙過程短則半個月，最長可逾一年。另根據分析，受害人以20至29歲的年輕階層為主，涉款亦相對較多。警方仍在進一步調查案件，不排除稍後有更多人被捕。