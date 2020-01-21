6宗修例案押後至3月　辯方需時瀏覽警方片段

6宗與反修例示威相關的案件今午(21日)在區域法院再訊，各宗案件的辯方均申請押後答辯。

今午在區院再訊的6宗案件，當中有4宗涉及去年8月13及14日機場衝突，內地《環球時報》記者付國豪疑在機場被示威者圍毆，4名被告賴雲龍(19歲)、畢慧芬(22歲)、何家樂(28歲)及黃逸豪(28歲)分別被控暴動、非法集結、非法禁錮、對他人身體加以嚴重傷害、阻礙公職人員及管有武器等8罪。辯方指警方依賴多條新聞片段及其他影片舉證，單是未被採納為證供的影片儲存量已達2TB，辯方申請押後至3月26日才決定答辯意向，獲法官批准。

在同一次機場衝突期間，有警員聲稱遇到示威者襲擊而拔槍示警。社區主任邱文勁(30歲)、技工葉文亮(23歲)、清潔工麥幸雄(23歲)及廚師高穎康(24歲)先後被控。控方擬申請將4人的案件合併處理，控罪經修訂後，葉、高及麥3人將同被控一項非法集結罪。邱及葉另被控一項暴動罪，二人另被控一項襲擊致造成身體傷害罪，即指他們襲擊拔槍警員。由於麥幸雄今未有律師代表，控方就案件合併的申請容後處理，押後至3月26日再訊。

代表被告邱文勁的大律師劉偉聰透露，梁天琦旺角暴動案的上訴聆訊將於今年2月28日或之前會有裁決結果，該案爭議涉及暴動罪控罪元素，他希望在梁天琦上訴案有裁決，參考該判詞後才就邱的答辯意向提供法律意見。

另一宗案件涉及去年7月14日沙田新城市廣場的衝突，3名被告梁柏添(23歲)、龔志遠(49歲)及李文謙(16歲)分別被控暴動、有意圖導致他人身體受嚴重傷害等4罪。辯方透露警方依賴的閉路電視錄影，以及其他公開平台的片段數以萬小時計，影片涉及10TB儲存量，辯方需時翻看影片才可決定答辯意向，該案押後至3月12日再訊。

至於去年6月26日灣仔警察總部遭示威者包圍，期間有穿灰色便衣的男警被指手持水撥及「雪糕筒」喬裝示威者。25歲地盤工人岑曉麟被指襲擊該名男警，因而被控一項暴動罪及一項襲擊致造成實際身體傷害罪，他早前缺席聆訊遭通緝，於上月再被帶上法庭後一直還押。他今午再被帶到區院應訊。辯方透露他的法援申請剛獲批，控方申請加控他一項未按法庭指令歸押罪，該案押後至3月26日再訊，辯方並無保釋申請。