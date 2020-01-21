立會討論修訂CEPA協議　助港律師到內地執業

立法會工商事務委員會今午(21日)開會，討論內地與香港的商貿關係，修訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)服務貿易協議，工業貿易署助理處長(內地部)李銘溢表示，修訂協議其中包括擴展至任何地區的中國強制性產品認證產品，他以合夥聯營形式修訂作例子，比例為30%，認為較有利香港的小型律師行在內地營商，同時建議取消審批要求，允許法律職業者通過考試在內地執業。

議員蔣麗芸詢問協議中的條文列明「法律職業者」可通過特定職業考試可在內地從事法律工作，是否代表律師。蔣又指執業範圍擴大，一定會受業界歡迎，建議當局應鼓勵香港律師考試合格後在大灣區執業。

工業貿易署署長甄美薇回覆稱，「法律職業者」包括事務律師及大律師兩種，執業範圍以內地事務為主，將透過現有機制考取執業資格，政府仍跟內地商討會否擴大執業範圍，希望日內有定位。

旅遊界議員姚思榮提及「粵港澳三地」有否加設「一程多站」旅遊形式，假如要推動此形式，署方有沒有具體支援措施協助業界。旅遊事務署旅遊事務助理專員柯家樂表示，署方一直就「一程多站」進行推廣，去年1月亦曾到橫琴考察，日後會組織更多考察團了解大灣區發展，亦會舉辦座談會加強溝通，以配合更多旅遊產品。