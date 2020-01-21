五旬美容男醫生涉非禮表證成立　一周後續審

五旬醫學美容男醫生為光顧他的前女同事打美容針後，涉嫌強吻、扶腰、擁抱她。該男醫生否認一項非禮罪，案件今(21日)在西九龍法院續審。被告沒有聘請律師，親自盤問女事主，被告指因女事主注射了含麻醉藥成分的美容針，害怕她站不穩才沿路攙扶，被誤解為扶腰，惟女事主否認此說法。案件表證成立，裁判官把案押至1月29日續審。

控罪指，被告劉宏德(56歲)於去年4月3日，在旺角朗豪坊的「美一醫學美容」內非禮女子X，X現年30歲。被告親自盤問X時，指X注射完含麻醉藥成分的美容針，又穿着靴子，因擔心X有跌倒的風險才攙扶她，故被誤解作扶腰。X不同意這說法，自稱走路穩定。

接下被告播放數段美容中心的閉路電視片段，指若X受非禮，聲稱受驚嚇，她理應即時離開美容房，並表現傷心，惟片段反映X舉止正常。X表示不同意，指案發後她即時拾取隨身物品離開，及後她找友人傾訴及在家痛哭，稱不是即時哭訴才能展示受驚一面。

控方覆問下，X指雖然正常按摩程序需使用濕紗布，惟她仍能分辨紗布與嘴唇之分別，因紗布的表面粗糙及她感受有東西用力地接觸她嘴唇。當被問及X與被告的WhatsApp對話中有13次使用愛心形狀emoji時，X稱通常對不相熟的人，為了禮貌地回覆他們，會用愛心形狀emoji。