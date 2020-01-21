13歲男童遭輕鐵撞斃　家人求認真調查尋公道

屯門藍地輕鐵鍾屋村站昨日(20日)發生的13歲單車男童遭輕鐵撞斃意外，死者黃苡洛，他的家人在聞噩耗一刻至今，仍陷於極度傷痛之中，當中包括苡洛父母、姊姊及外公。家人希望警方及輕鐵認真調查今次意外，只希望求個公道及真相。

黃父表示，事發現場是行人專用區，他質疑事發時，輕鐵是否開得過快，「收掣收唔切掣仲要輾過佢。」駕駛列車到行人及單車過路處，「係咪應該留意路面」不應加速，司機的駕駛方面，是否應要評估進修，要求個明白，有真相後，也希望其他人有所防範，不再發生同類意外，他心痛地表示，「仔女對父母是寶貴，突然之間走帶走咗!」十分難過。昨日事發前，苡洛去天水圍社區中心上咖啡拉花課，順便做義工，黃父續稱，他們下班回到家是下午6時半，還見到苡洛在6時35分踩單車出門，當時還着他小心，未料成為永訣。

出事後，有警員向黃父透露，苡洛右頭顱很大的擊凹陷，胸骨全碎，右腳骨折差出，相信是被撞拋至路軌再遭輾過。父母去認屍時慘不忍睹，「瞓唔着，闔埋眼就諗起個仔七孔流血個樣!」黃的父母表示，苡洛生前在東華三院郭一葦中學讀中二，他正在進步地成長，過去曾參加各種活動獲獎，上學年曾獲學校批往英格蘭交流，回來後日見進步，他喜歡咖啡拉花、單車及籃球，咖啡拉花在社區中心學，他喜鑽研各種拉花技巧，他的姊姊也一同去學，兩姊弟感情也因而增進，弟弟不幸身亡，姊姊也十分傷心，學校有與她做心理輔導。

苡洛是一個和善的男孩，他對70多歲身體不太好的外公十分關心，常常扶他走路，外公指他除孝順家人外，亦有去社區中心做義工，「個孫好乖，出入成日扶我，仲成日叫阿公小心。」對於他突然去世，外公感到「好痛苦」，他亦表示希望有個事件的真相。黃的父母，苡洛的學校校長有關心慰問，學校有支援跟進，有聯絡東華三院安排殮葬服務，亦撥救援資金1萬港元，另有5萬港元待批。另外，昨日有至少8位同學，在得悉事件後到醫院，均傷心落淚。