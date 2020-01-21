議員指鼓勵就業交津入息上限過低　清潔工攞唔到

為鼓勵就業，政府現時設每月津貼600港元的鼓勵就業交通津貼計劃。勞工及福利局表示，因應失業率上升等當前經濟情況及因素，會作一次性安排，將計劃入息上限凍結在1.1萬港元。有立法會議員批評，入息上限水平過低，外判清潔工及保安去年雖獲改善薪酬，但入息超出交津上限而沒法申領，如同「左手搶右手」，批評每月津貼僅600港元屬過低，促請當局調高金額。

人力事務委員會今(21日)討論鼓勵就業交通津貼計劃調整經濟限額一事，社福界議員邵家臻指，現時外判清潔工月薪約1.18萬港元，保安員月薪亦達1.2萬港元，批評政府一方面改善外判工人薪酬，但另一方面卻將工人剔出交津計劃，如同「左手搶右手」，認為「每1蚊對基層好重要」，促請當局調高入息上限。勞工界議員陸頌雄指，交津的每月津貼600港元已事隔多年沒有上調，水平明顯過低。

勞福局副局長徐英偉指，會按今年經濟情況，認真考慮計劃未來路向，對調整入息上限持開放態度，並會收集工資水平等數據。他又指，目前數據顯示，大部分申領交津的人士每月交通費約400多港元，認為現有津貼金額已足以應付。