涉拍賣做手腳投得抵債村屋　4人串謀詐騙罪候懲

及時雨信貸有限公司2名信貸部員工涉嫌因工作之便，得悉一個村屋單位因業主身故欠還按揭而遭收樓拍賣抵債，被指串同同在及時雨任職的友人及拍賣行東主，在拍賣會勸退潛在買家不成後，便訛稱該買家所投標價未到底價將物業收回，待人離開便火速再推，令他們以心水價投中單位。法官今(21日)裁定4名被告均串謀詐騙罪成，並把案件押後至2月11日聽取辯方求情及判刑。

除第四被告戎文碧因要協助兒子的學校舉辦活動，特別要求可保釋至後天才歸押並獲法庭批准外，其餘3人須即時還押。

法官裁決時指，首被告黃麗敏在拍賣會舉行的前一天特意開立銀行戶口，用作支付拍賣成功後的一成訂金，而次被告孫立基不多也不少地存放40萬港元進該戶口，即其成交金額400萬港元的一成訂金讓黃去付款。法官認為該些舉動明顯不是巧合，而是事前刻意計劃並已有內定協議，確保他們二人以底價投得物業，如非有協議他們不會如此胸有成足。

而且作為賣家的及時雨剛好又定下400萬港元作為最低底價，第三被告曾傑俊作為拍賣會的主持人，定會知道該個底價。事實上確有買家曾以405萬競投該物業，只是曾即時收回，待該買家走後才重新競投。曾向廉署解釋是及時雨的行政總裁表示要收回再競投，但法官認為正常賣方必定希望該物業能以高於底價賣出，故認為曾的說法不合理，並認為他有參與該內定協議。至於第四被告戎文碧，其電話訊息紀錄確顯示她有出席拍賣會，且有向首兩名被告就其他買家的舉動通風報信，並認為她有參與協議。

法官認為4名被告是合謀虛假地營造公平競爭的氣氛來欺騙公眾人士，並使到出價更高者亦不以理想價錢獲得涉案物業，故認為4人不誠實而其協議亦屬違法。法官最終裁定4人的串謀詐騙罪均罪名成立。