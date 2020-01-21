平機會遭追薪下月結案　代表不守法庭規則捱轟

勞資審裁處今(21日)續審前總平等機會主任林小慧向該會申索逾130萬港元提早解約酬金案件。平機會代表傳召李姓證人出庭，指該會早有解僱未有受到紀律處分員工先例，惟平機會代表於證人接受盤問期間，突開腔向法庭表示「我答好啲」，遭審判官覃有方質疑證人供詞真偽，並斥其不遵守法庭規則；平機會代表向覃官道歉，解釋因心急導致事件發生。盤問期間，證人亦因多次無法直接及準確答問題，遭覃官多次打斷，直言「如果唔明問題就要澄清」，否則法庭有機會誤解其答案。案件押後至下月14日進行結案陳詞。

林小慧就證人供詞中，列出其他遭該會解僱而未有受到紀律處分員工的表格作出盤問，期間何官詢問證人以上解僱是否屬於時任主席的命令，平機會代表此時突然開腔，指「個表我整嘅，我答好啲」。覃官聽罷即斥證人如未有參與準備過程，不應把資料放入供詞，又斥平機會代表不遵守法庭規則，阻礙證人作供，形容「唔明你發生咩事」。證人其後承認準備工作由平機會代表負責，惟他事後曾翻閱相關資料，相當於有參與準備過程。

針對該會早前搬遷的辦公室設計圖，林詢問證人2017年5月26日的設計圖屬於草擬還是最終版本，惟證人多次拒絕直接回答，僅表示這是獲批核版本，又指 「如果獲批核(approved)等於最終(final)，咁就係最終版本」。其後覃官打斷盤問，詢問證人有否執法經驗及接受過供詞訓練，直言證人無法直接回應問題及「估我哋問乜」 ，或加入無用處的解釋內容，建議他不明白問題應作出澄清，否則法庭有機會誤解其答案。