袁國勇憂武漢肺炎進入第三波　家庭醫院間傳播

武漢肺炎大爆發，內地多個省市均出現確診個案。香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇日前受邀往武漢出席國家衞生部專家會議後，今午(21日)在港會見傳媒。他表示，由華南海鮮城動物傳播給人是第一波浪的爆發，絕大部分與華南海鮮市場有關係。第二波近半病人都是圍着華南海鮮市場的區域，現在很可能進入第三波，開始在家庭及醫院傳播。

他指，目前最擔心社區裏面大爆發，會出現類似當年沙士情況，希望在未進入第三波時，能有足夠防禦措施。他指，當大量沒去過武漢的市民亦感染，情況會變得嚴重，現時見到南韓等地都有人感染，反映武漢疫症數目增加至特定數目，才會帶到其他城市。

衞生防護中心總監黃加慶指，今日實施要求從武漢抵港航班的乘客提交健康申報的措施後，有一班機從武漢抵港，201名乘客中均沒有報稱不適，其中一人在體溫檢查期間被發現發燒，當局已作轉介。

另外，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，當局今日再加強措施，如住院病人有肺炎，14日內曾前往內地，亦會即時化驗是否感染新型武漢肺炎，希望盡早檢測到病毒。