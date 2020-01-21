灣仔區會煞停摩頓台活動中心　或涉毀約賠巨款

灣仔區議會今午(21日)召開第3次會議，中止興建摩頓台活動中心的動議獲通過，但民政署代表表明不會中止有關工程，多名民主派議員斥政府對工程的諮詢工作不足，批評政府漠視民意。

區議會主席楊雪盈動議中止興建摩頓台活動中心，在9票贊成、2票反對及2票棄權下通過，她批評有關工程涉及近1.4億元公帑，但諮詢過程不足，且選址需犧牲兩個使用率極高的排球場，對居民極為不便。民政署助理署長鍾雅之指有關工程經過兩屆區議會及立法會討論後才獲通過，政府在工程獲財務委員會撥款後已與承建商簽訂合約，為尊重程序及合約精神，政府不會中止有關工程。

鍾續稱，有關合約無就中止工程制定賠償金額的條款，因賠償金額需雙方視工程情況而定，若承建商表現欠佳，政府可終止合約，惟最後需另覓承建商完成工程，只會浪費更多公帑。

楊雪盈質疑鍾雅之的說法是「不為也而非不能也」，認為政府故意不披露合約，因為根本沒考慮過中止有關工程。另有獨立建制派區議員黃宏泰質疑支持動議的議員，批評他們在沒有任何民意統計數據的支持下就動議中止有關工程，最終只會因違約而賠償更多公帑。