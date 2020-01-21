涉偽造學員記錄騙再培訓局16.8萬　商專兩高層被控

廉署落案起訴商專助理校長及前僱員，指二人涉嫌串謀偽造學員的出席記錄。

廉政公署今日(21日)落案起訴一間培訓機構的助理校長及前僱員，控告2人涉嫌串謀偽造學員的出席記錄，詐騙僱員再培訓局撥款近16萬8千元。兩名被告將於本周四(23日)在西九龍裁判法院答辯。

曹敏和(34歲)，香港商業專科學校(商專)助理校長，及張豪翔(32歲)，商專前項目統籌主任，同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

僱員再培訓局於2015年2月與商專簽訂1份為期4年的服務合約，以提供不同的再培訓課程。案發時「LCCI Level 1簿記考試備試基礎證書(兼讀制)課程」為其中一個認可再培訓課程。

控罪指曹敏和及張豪翔涉嫌於2017年6月至2018年3月期間，一同串謀欺詐僱員再培訓局，不誠實地就該簿記課程編製虛假的學生出席記錄；遞交該些記錄予僱員再培訓局以支持商專申請增撥學額；以及誘使僱員再培訓局批准該些申請及向商專批出提供增撥學額的相關資助。

僱員再培訓局據報因此批准商專的申請，以增撥44個學額，以及發還加開兩個再培訓課程的培訓費用近16.8萬元。