去年有9000間海外及內地駐港公司　增近10%

立法會工商事務委員會今午(21日)召開會議，交代及討論香港境外母公司的駐港公司統計調查及初創企業統計調查結果。投資推廣署署長傅仲森表示，香港去年約有9000間海外及內地駐港公司，來自中國、日本、美國、英國等國家，主要從事批發及零售、進出口、金融及銀行等行業，數量較早前增加9.9%，以香港為總部公司上升至1541間，員工人數為49.3萬，與2017年比較，分別增加了9.1%和11.3%。

傅仲森續說，吸引海外及內地駐港公司在港投資的因素包括簡單和低稅制、資訊自由流動性及地理位置，居所和工商業樓宇供應量及費用、員工供應及成本為不利發展因素。他提到調查訪問了有關公司未來3年計劃，52%表示維持不變，23%稱會增聘員工，51%和36%分別稱會擴大商業功能範疇和發展新商業功能。

金融界議員陳振英說，調查指海外及內地公司在香港開設公司的不利因素全部跟資金有關，最近亦有報告指香港是全球生活成本最昂貴的城市，加上近半年的社會活動有不少負面影響，難以一下子改善，詢問當局未來如何繼續吸引公司來港營商。

議員葛珮帆提到調查是在修例風波前期進行，雖然結果似乎不太差，但有18%公司表示未確定未來會否繼續駐港發展，亦有3%稱會終止香港部分或全部業務，繼而遷出香港。她指文件中有清楚解釋當中原因，詢問政府有否了解這類型公司選擇撤出香港的理由和如何進一步計劃提升投資者信心。

傅仲森回覆指，署方會用一些較概括的方法向個別公司講解來港發展的好處。當局已大幅提升支援投資者的服務，會嘗試幫助他們解決問題，經了解和接觸後，有部分公司表示會暫時擱置來港投資的計劃，惟有不少公司稱已推出應急計劃，故未有打算離開香港發展。傅承諾署方會努力接觸現有投資者，並告知香港最新情況，亦會積極監察世界各地收集到的意見，從而獲悉市場看法。