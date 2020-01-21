台警偵破跨境販毒集團　繳2.6億港元海洛英及冰毒

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團。據台灣台東縣政府周二（21日）消息，當地警方上月中瓦解台灣中南部地區最大的販毒集團，當場查獲毒品60多公斤海洛英磚及26公斤冰毒，市值超過10億元新台幣（約2.6億港元）。警方成功逮捕集團主腦林姓毒梟等9人。

去年9月，台東有市民在大武地區海灘拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣的海洛英磚32塊。海巡署人員其後亦在台東大武、屏東滿州沿岸拾獲相同的海洛英磚12塊。經調查，警方鎖定兩名經常來往於台東和屏東之間的鍾姓和李姓可疑男子，於是派人跟蹤並蒐證。至去年9月27日，警方根據線索前往屏東內埔地區一處宿舍搜查，當場查獲兩人正欲提取海洛英磚92塊及冰毒25袋，翌日再在李男的住所繳獲海洛英磚60塊。

警方繼續向上追查，發現案件與一個位於台灣中南部的販毒集團有關。該集團的林姓主腦利用泰國漁船運載來自金三角的毒品到公海，再指派舢舨前往接貨並計劃在屏東小琉球上岸，卻因風浪過大致部分毒品掉落海上，因而引起警方注意。去年12月中，警方見時機成熟，兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地將林姓毒梟及其黨羽共7人查緝到案，成功瓦解該集團。

警方又透露，另一涉案的謝姓毒販，案發後逃到緬甸，卻遭當地毒販誤以為黑吃黑將其擄走，並軟禁於山區2個月。後來謝某趁機逃脫，並前往泰國。台方獲悉後透過刑事警察局國際科協請泰國警方，最終逮獲謝某，並由專案小組探員押解回台，訊後連同其餘人由台東地方法院裁定羈押禁見。

今次是過去441日第90宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志前年4月已親自南下深圳主持會議。分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。