武漢肺炎大爆發　國泰僅允內地航班空服員戴口罩

武漢新型冠狀病毒肺炎在內地全面爆發擴散，惟國泰航空早前表示，僅容許來往武漢航班的機組人員戴口罩自保。據指有國泰空姐表示，即使近日曾有乘客於長途客機上突然發高燒，惟機艙客務經理堅拒讓機組人員戴口罩。國泰航空員工守則列明，員工執勤時不得穿着制服以外服飾，故有不成文規定，工作期間不得戴口罩；國泰空中服務員工會已去信國泰管理層，要求容許員工戴口罩。

國泰空中服務員工會稱收到大量會員查詢，關注武漢肺炎懷疑個案，要求公司容許員工戴口罩上班。國泰回覆稱已通知機艙服務員，於執勤往返中國內地的航班時可因情況自行決定佩戴外科口罩。

國泰指正密切監察情況，會繼續與香港及所有航點的衞生當局保持緊密聯繫。因應香港衞生當局要求，職員會在武漢前往香港航班向乘客派發健康申報表，並於登機閘口放置口罩及消毒濕紙巾讓乘客使用。

國泰續指已提醒前線同事保持良好的個人衞生習慣及注意周遭環境潔淨，如常保持高度警覺，同時留意有傳染病徵狀的乘客，並稱有一套「疑似傳染病處理程序指引」供前線員工參考。