修例風波：防暴警元朗驅散集結人士　再有多人「中椒」

【00：40】防暴警在廣場一帶截查可疑人士，期間有多名青年靠牆一字排開接受查問。

【00：27】一名疑醉酒男子送院治理。

【00：07】一名失明女子，手持「大聲公」與防暴警對罵。

【00：03】防暴警在又新街賽馬會廣場及公園一帶再進行驅散，期間施放胡椒噴劑，多人中「椒」，包括義務急救員及記者，並制服拘捕多人。

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元朗7.21白衣人事件半周年，有市民昨(21日)再發起靜坐集會。晚上7時許，有區議員發起在港鐵元朗站地下舉行靜坐集會，約有200名市民出席，部分以黑衣人打份，期間在場亦設放映會，播放當日事件經過，有市民高叫口號促警方徹查，並要求政府重視事件及追緝毆打市民的白衣人。

部分市民晚上向大馬路方向散去，並有警方於輕鐵站截查市民，期間產生混亂，警方突然舉藍旗，並施放胡椒噴劑，有人感不適。晚上11時許，防暴警於大馬路截停多人搜查，期間與一名網台記者口角，記者被警方要求出示身份證，並向在場人士宣稱身份證牽涉個人私隱，要求其他在場人士退後，氣氛緊張。