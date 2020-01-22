新春國際匯演　本地表演隊盼以舞蹈推文化共融

今年新春花車巡遊改以嘉年華會形式進行，本地表演隊伍Beyond Bollywood更是首次參與，10人表演團隊屆時將在台上跳舞，為市民及旅客送上10分鐘舞台表演及30分鐘巡演，希望透過舞蹈推廣文化共融。

有過百場表演經驗的舞蹈教育者周詠儀Krystal，是Beyond Bollywood的活動策劃人，亦是今次表演的其中1名舞者，她表示，社會雖然動盪，但認為大致安全，最重要是堅持自己的信念，又表示會用活潑的形式表演。

Krystal現時信奉印度教，她指，印度舞與印度教神明有關，了解後有助明白舞步背後的含意。她透露，屆時將會播放4首印度歌曲，涵蓋印度半古典舞，民族棍子舞，寶來烏邦拉舞，主題包括愛情、喜慶及印度神話《羅摩衍那》。

Beyond Bollywood藝術總監Master Uday Sathala是表演團伍的唯一男性，他指，是次表演名稱是「發光發亮」，概念來自印度的「排燈節」，代表了光明戰勝黑暗，善戰勝過邪惡的力量。

表演由優美的印度半古典舞開始，以充滿活力的寶萊塢舞結束，獨特之處在於表演者穿着色彩鮮艷的印度服及攜帶的彩色棍棒，通過頭、頸、手和腳的動作，加上印度舞常見的面部表情變化，表達歌曲的含意。他表示，冀透過建立平台，讓更多人能夠在台上展現才能。

新春國際匯演於本月25（大年初一）至28日（大年初四）下午2時至8時，在西九文化區藝術公園舉行，是歷年最多國際表演隊伍，現場又設巨型打卡位，費用全免，市民可與港鐵九龍站E4或E5出口前往活動場地。