劏房小朋友新年前獲贈伸展床　不用再瞓膠箱

劏房居住環境擠迫，擺放家具更要考盡心思，由大學生與市建局職員組成的義工團，連續3年為舊區住戶度身設計和製造合適家具，有觀塘劏房戶於農曆新年前收到由義工團送贈的「小童伸展床」，可按兒童的身高而改變長度，令小朋友毋須再睡在由膠箱砌成的「床」上，終可安心入睡。

趙女士與丈夫及兒子啟聰住在觀塘區一個面積約100平方呎的劏房逾四年，一家三口只靠丈夫逾萬元的薪金過活，生活捉襟見肘，啟聰3年前出生後，一直只睡在由膠箱堆砌而成的「床」上，一有大動作便十分危險，隨時倒下，不安全亦無法切合小朋友的成長需要。

趙女士一直希望啟聰可以睡在一個又安全又能切合兒子成長需要的床架，這份心願終於達成，於農曆新年前收到義工團送贈的「小童伸展床」，母子都驚喜萬分，啟聰更在床上跳上跳下，並不停向設計師道謝。

該床由4名中文大學建築系四年級女生設計，她們得悉到趙女士的個案後，用了逾2個月時間設計、製作和組裝，特點是可按兒童的身高而改變長度。有份參與製作的王同學表示，設計困難在於趙女士家中環境較狹窄，床的大小要極為精準，甚至需要配合牆壁底部「地腳線」的空間、和床在運送時所經過走廊的闊度，設計過程經過多次調整。

同組的錢同學亦表示，雖然她們在大學的課程中要接觸到各式模型，但真正「落手落腳」造成家具則是第一次，過程中不但可以學以致用，完成後看到用家高興的反應亦令她們十分滿足。

「學建關愛」義工計劃的「升級再造」家具活動，今年有100名義工參與，其中82人為香港大學建築學院、香港中文大學建築學院、和香港科技大學不同學系的學生義工；18人為市建局職員，他們與學生們合組義工團隊，在去年9月至今年1月，陸續為15個居住在中西區、觀塘舊區及土瓜灣舊區的基層家庭，以回收木材度身設計和製造適合住戶生活需要的家具。