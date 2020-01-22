東方日報A1：武漢肺炎失控增至6死　隱形毒王逞兇

湖北武漢肺炎在農曆新年前夕來勢洶洶，已擴散內地多個省市，確診病例增至三百一十八宗，周二（21日）首次確診病例的包括浙江、天津、河南鄭州、重慶、山東。另台灣亦首次確診一宗病例。湖北省共有二十名醫務人員確診新型肺炎，武漢市新增三宗死亡個案，累計有六人死於新型肺炎。武漢市現時已實施進出人員管控，或禁旅行社出團。世界衞生組織（WHO）表示，目前有證據表明疫情會有限度人傳人，亦可能持續人傳人，周三召開緊急會議。香港大學公共衞生學院副教授朱華晨指，有醫護人員中招可視為超級傳播者（俗稱「毒王」）或已出現。

最新數據顯示單日新增百宗病例，現時湖北省的確診個案累計多達二百七十宗，在周二公布新增的七十二宗個案中，武漢市有六十宗，包括十五名醫護人員，其中十四人被腦外科一名病人傳染，另外一名醫護人員於另一間醫院受感染。黃岡市有十二宗病例，包括一名醫生及四名護士。武漢其中新增死亡病例為八十九歲的陳姓男子，他在一月十三日發病，上周六因嚴重呼吸困難入院治療，至翌晚搶救無效。據指，患者有高血壓、糖尿病、冠心病等疾病。另外兩名死者分別為四十八歲女性及六十六歲男性，兩人生前均有其他疾病。

武漢市衞健委周二下午公布，凡是確診的病人，除醫保報銷外，醫療費用均由政府部門負責。在懷疑是爆發源頭的華南海鮮批發市場，有網民近日爆出一份市場內一間野味店的價目表，經營販賣的活野味達四十二種，包括蜈蚣、山竹鼠、果子貍、狼、鹿等野生動物，明碼實價。另內媒發現，市場在封鎖前仍有商舖暗售野味。

曾為國家衞健委醫療專家組成員的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發，周二透露確診感染武漢肺炎，但呼籲外界勿關注其個人狀況。他一月十日曾受訪，指整體疫情可防可控。

廣東周二新增三宗確診個案，分別來自深圳、湛江及珠海。內地傳媒亦公布此前珠海確診個案的細節，患者為一家三口，父母在月中從武漢乘坐高鐵至珠海探訪女兒，結果三人先後染病。針對廣東多市出現確診病例，廣州市第八人民醫院周一下令全院職工取消休假待命抗疫，新措施即日落實。廣東省市場監督管理局、消委會周二呼籲市民選購春節食品時將安全放在首位，不要食用野生動物。

世衞發言人亞沙雷維奇指出，近日不斷有確診或疑似新病例，其實是衞生部門加強對呼吸道疾病患者的搜索和檢測。目前武漢肺炎的來源、傳播方式、臨床特徵及擴散程度仍無明確結論。WHO專家已抵達武漢，與地方官員及專家一道考察武漢肺炎疫情。中方於周三晚應世衞組織邀請，與其他受疫情影響的國家參加國際衞生條例突發事件委員會會議，會上將評估疫情是否構成國際緊急事件。

此外，朱華晨解釋，有限度人傳人是指病毒傳一、二代就斷，不會繼續傳開；相反，不斷有人被傳染就是持續人傳人，目前未見有明顯呈級數增長的病毒傳播鏈條。她指出，武漢日前有多名醫護人員受感染，超級傳播者可能已出現，惟未能排除是否醫護間互傳。若作為「二代感染者」的醫護人員再感染其他人，則要關注持續人傳人的可能性。

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