綠色先鋒：「妝色」畫卷 　化妝品再生

唇膏、眼影、粉底……化妝品種類五花八門，被女士視為打扮時的「必需品」。然而各大化妝品牌每季都會推出新產品，消費者愈買愈多，保質期過後，化妝品未被用光，便已經成為堆填區的垃圾。有團體發起回收計劃，短短1個多月內收集逾4000件廢棄化妝品，當中不乏過期20年的眼影和近乎全新的胭脂。他們將廢棄化妝品「升級再造」成為環保顏料，並舉辦西洋書法工作坊，鼓勵參加者利用環保顏料寫書法，延續廢棄品的生命。

有別於一般西洋書法工作坊，參加者先要親身製作顏料。首先弄碎過期的眼影、胭脂、陰影等粉狀化妝品，再加入適量阿拉伯膠攪拌，待合成物乾透後，便成為色彩繽紛的環保顏料，部分顏料更有閃爍效果，與一般顏料無異。接着，西洋書法導師指導參加者利用顏料製作應節的心意卡。逾20名的參加者用心跟隨指導，畫上五顏六色的圖案，極有心思。

雖然普通顏料更易在市面上購得，但不少參加者均表示，日後會嘗試在家中製作環保顏料。「原來製作顏料同寫書法都唔係想像之中咁難。」參加者劉以穎表示，親手將廢棄化妝品轉化成有用顏料令她難忘，而且所需材料能在文具店購得，未來會再為化妝品「升級再造」。活動亦令以穎對環保有更深刻的了解，認為源頭減廢比回收再造更為有效，未來會減少購買衣服和化妝品，亦會向朋友分享活動感受，傳遞環保信息，感染更多人源頭減廢。

西洋書法工作坊由環保團體「妝．色」主辦，創辦人之一的黃嘉雯（Karman）指，許多化妝品有過度包裝的問題，「有時啲眼影外面仲有一層紙盒，裏面又再多包一層膠，連盒入面都有多一塊膠片！」她指，大部分化妝盒都是由不可降解的塑膠製成，購買過量化妝品會加劇堆填區負擔及造成環境污染等問題。

除了西洋畫法工作坊外，團體早前亦舉辦了新年特別版揮春班，帶出歡度節日不一定要花費購買新的裝飾，只要多花心思，利用環保物料製作飾品，同樣能有濃厚的節日氣氛。另一位創辦人梁綺舲（Elaine）希望參加者能「三思而後買」，除了減少購買化妝品外，亦能將節約精神推廣至生活其他層面，減少不必要的消費。

「我哋拎咗屋企嚟做倉，存放收集番嚟嘅化妝品。」創辦人林天悅（Tiffany）指，自8月收集廢棄化妝品以來，不足2個月內便收集超過4000件的化妝品，她坦言，借用家中位置難免對家人造成不便，幸好得到他們體諒，計劃才可持續推行。她又指，由於人手不足，3人每逢下課後和學校假期都會趕工製作環保顏料供參加者使用。

「妝．色」由3位就讀香港大學環境管理學碩士的學生成立，團體的成立源自課程的專題研習。她們希望透過環境保護和藝術創作的跨界別合作，循環再造廢棄化妝品，並喚起大眾關注化妝品氾濫所造成的環境問題。

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