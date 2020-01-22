探射燈：區會大花筒　豪華工程屢招議

區議會屢被揭大花筒，不少工程被批評為小白象，浪費公帑。最近觀塘區議會動議擱置預計花費5000萬港元的音樂噴泉工程，有地區人士希望重新修訂項目，同時期望新一屆區議會提高透明度，令公帑用得其所。

觀塘區區議員黃子健指，半億的音樂噴泉工程曾多次遇上反對聲音，目前區議會通過要求政府交代工程細節和暫停進行中的工程，惟政府仍堅決維持原來決定。他大表失望，「隨住海濱因年代變化，希望可以重新討論，但到現時為止都冇文件介紹工程，或者講工程做到邊個階段，我哋先覺得政府有急切性交番啲數據，令我哋可以有效監察。」

2013年，全港18區獲預留1億港元推行「社區重點項目」，推行切合地區需要，並在地區提供具持續性效益的項目。惟當中不少項目備受爭議，如用1億港元興建的東區文化廣場，參與活動的市民卻仍要日曬雨淋；荃灣區西樓角花園動用逾1億元拆卸再重建，只為將下層改成可容納200人的多功能活動室，被批評為「最貴的活動室」。

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