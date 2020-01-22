探射燈：年年換新年年揼　如倒錢落海

區議會燈飾花費多，且缺乏環保意識。有區議員透露，燈飾在每年使用後便任由承辦商處理，不少公司貪圖方便，直接丟棄堆填區，但翌年節日燈飾就換新，儼如「揼錢落鹹水海」。

綠惜地球總幹事劉祉鋒批評，政府內部環保意識薄弱，「有咩可能就咁畀承辦商自己處理！（承辦商）佢實係諗收咗你錢就完，最方便就係揼咗佢算數。」他指節日眾多，燈飾絕對能重複使用，減少浪費，建議政府應帶頭減廢，如在招標合約上列明除非燈飾有破損，否則應把燈飾妥善存放，留待下次節日使用。「依家好多燈飾都轉用LED燈，好襟用，隨時可以玩成年，但掛得個兩個星期就揼？」

環保署推行的慳電膽及光管回收計劃，亦未拓展至大型商用燈飾處理，對於把節日燈飾用完後即回收，劉強調回收只應用於已破損的燈泡上，大型燈飾未損壞亦應盡量重用，回收只是不棄置堆填區的第二選擇，他促環境局加強教育，加強政府內部及商界的減廢意識。

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