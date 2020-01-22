探射燈：迎春燈飾醜夾貴　區會鬥做大嘥鬼

迎新春燈飾淪「大嘥鬼」。元朗區每年豪花逾百萬元，比灣仔區高逾2倍，居民直指質素差；東區亦花逾百萬元，燈飾卻錯漏百出；北區近百萬元燈飾屢遭批評，部分新年前1周仍未見影蹤。民政事務總署承認沒有要求承辦商重用物資，多區區議員斥把關不力，多年來只沿用價低者得投標標準，懶理質素。

元朗居民馬先生表示，區內新春燈飾款式欠新意，對提升節日氣氛作用有限。區議會文件顯示，元朗區議會農曆新年燈飾花上逾138萬港元，而近3年每年撥款金額相同，比灣仔區議會今年預算的38萬多港元高逾2倍。

北區區議會文件亦顯示，節日燈飾屢遭劣評，又曾兩度出錯。本年度北區區議會就多個節日燈飾撥款逾99萬港元，惟距離農曆新年不足1周，多處燈飾仍未完成。

東網記者發現燈飾甩漏處處，如九龍城區土瓜灣遊樂場的燈飾未駁電、觀塘區同仁街與觀塘道外的燈飾出現破洞等。東區區議會今年新年燈飾用上逾百萬元，單是北角電照街行人天橋的燈飾便花費7萬港元，卻換來「區議會」變成「區會議」的錯漏。

元朗區區議會主席黃偉賢指，早前元朗區聖誕裝飾被揭花費逾百萬元，其中兩棵聖誕樹成本70萬港元，令他大為震驚，更擔心節日裝飾物資用完即棄，故曾詢問地區民政處會否回收聖誕樹，惟對方只將責任卸予承辦商。民政總署發言人亦證實，在未知中標者的情況下，民政處沒有要求承辦商重用物資。

此外，記者發現不少區議會相關投標項目，均由同1間工程公司承辦。該公司連續4年負責灣仔及東區工程、近3年元朗區和北區工程，及觀塘區本年度工程。北區區議員陳旭明不諱言，地區民政處沿用價低者得投標標準，又未設評分制度，影響工程質素。

有「燈飾大王」之稱的順時國際發展有限公司創辦人黃劍山指，一般而言，此類工程成本用於物料、保險、電費及維修保養等，價格視乎燈飾大小、擺放位置及輔助工具等。

民政總署發言人表示，北區及元朗民政處按既定採購程序，以公開招標的方式聘任節日燈飾承辦商。在燈飾展示期間，民政處不時派員視察，如燈飾有毀壞，會要求承辦商盡快維修。

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