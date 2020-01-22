涉武漢航班機票　24航空公司允免費退改

中國民航局要求各航空公司，就已購買涉及武漢航班機票的旅客，應對其退票要求予以免費辦理。

湖北武漢肺炎自爆發後確診病例持續上升，中國民航局周二（21日）下發通知，要求各航空公司就已購買涉及武漢航班機票的旅客，應當對其退票要求予以免費辦理。內媒報道，截至當晚至少已有24間來自內地、香港、南韓、新加坡等地的航空公司發布相關通知。

據內媒不完全統計及網上消息顯示，已發布為進出武漢的發熱旅客和涉及武漢航班機票的旅客辦理免費退改機票通知的航空公司，包括有海南航空、天津航空、昆明航空、金鵬航空、祥鵬航空、四川航空、國泰航空、中國國航、吉祥航空、春秋航空、廈門航空、東方航空、南方航空、深圳航空、貴州多彩航空、西部航空、烏魯木齊航空、華夏航空、新加坡酷航、瑞麗航空、山東航空、大韓航空、首都航空、成都航空。

其中國航方面表示，旅客若首次提出改期申請，可在客票有效期內免費變更一次，再次提出則需依據客票使用條件辦理，退票者亦可在有效期內申請辦理退票手續，無需支付手續費。訂購另兩間國有航空公司東航及南航的旅客，同樣可在有效期內免費退票。

多間航空公司亦制訂了防控應對方案，如海南航空要求地服工作人員在辦理乘客登機手續時，若發現疑似發熱咳嗽或伴有呼吸衰竭相關症狀，須主動核實詢問其旅行史等，如不能排除則應通知機場檢疫部門前往處置。

此外，國泰及國泰港龍消息稱，目前空服員執勤往來內地的航班時，可自行決定佩戴外科口罩。民航局方面亦表示，各部門將全力做好疫情防控，保障春運期間有序展開工作，降低旅客和從業人員染疫風險。

公開資料顯示，本月21日至31日，武漢天河機場有國內直飛航線76條、出港計劃航班2894架次；國際航線28條、出港計劃航班298架次；港澳台航線5條，出港計劃航班60架次。