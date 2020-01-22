Dr.東：新春團年飯　宜多吃菇菌增纖維攝取量

每逢歲晚，家家戶戶都會準備豐富的團年飯，但歡度佳節同時亦要注意健康飲食。醫管局營養師顧向慧大派過年飲食小貼士，建議在餸菜中加入菇類、菌類，以增加纖維的攝取量，除了「多菜少肉」等金科玉律外，亦可用其他健康美味的食品替代高脂高糖食品。同時要避免放題火鍋等飲食模式，又認為所謂的大餐「事後丸」功效成疑，進食具豐富營養素的蔬菜效果更佳。

顧向慧指，傳統團年飯的菜式大多是多肉少菜，要特別留意肉類的選擇及分量，減少高脂肪的肉類，例如腩肉、家禽的皮和腳。增加菜類分量，她提醒，成年人每日需攝取25克或以上的纖維。另外，年糕、椰汁糕和馬蹄糕等賀年糕點，含高糖及高熱量，宜淺嚐，可隔水蒸煮，或用小量油在不黏底廚具略煎。同時避免進食過多油炸傳統食品，如笑口棗和油角，因這些食品含大量飽和脂肪及熱量。

賀年全盒方面，可用無添加的乾果取代，如葡萄乾、紅莓乾，選擇較健康的無添加原焗果仁或非油炸原味蔬菜乾，以取代傳統油炸食物，而瓜子雖含豐富蛋白質、鎂質等，惟部分瓜子含高鹽分及添加劑，宜慎選瓜子種類。賀年禮盒方面，朱古力、糖果營養價值相對低，用時令水果包裝成生果籃，既體面又健康，而麵條亦有「長壽」意頭，辦年貨時不妨考慮。

另外，不少港人選擇在大時大節外出用餐慶祝，顧說，不主張放題及火鍋的飲食模式，認為令人無意間不停進食，「成班人坐係度係咁食」，她指，雖然「一兩餐」未必會立即提升健康風險，「但好多一兩餐就唔得」，謹記限制大餐次數，而且甜品和高糖飲料亦要減少。根據2016年衞生署衞生防護中心的調查，近八成18歲至64歲受訪者每天食用少於5份蔬果，她認為都市人普遍纖維攝取量不足，建議在飲食上增加纖維成分。

坊間有產品聲稱，在大餐前後進食1粒藥丸或粉劑，即可阻糖隔油，顧認為產品功效成疑，「如果真係有用，就唔會有咁多肥人」。她補充，部分產品具纖維成分，的確有助減慢血糖吸收，但進食蔬菜除了含有纖維，亦有其他營養素，效果比補充劑更佳。

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