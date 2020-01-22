網民熱話：天價泊車費嚇窒車主　半小時索價$7400？

停車場閘機顯示「天價」泊車費，不過就有網民質疑是「壞機」所致。

香港車位少，雖然停車場泊車不便宜，卻非天價，不過近日有車主竟面對一張非一般泊車帳單。事主聲稱停泊半小時，竟需繳付$7400泊車費，事後有網民估計是閘機「壞咗」所致。

事發地點在將軍澳一個商場，從事主Wai Chung Hui‎在Facebook 群組「香港交通突發報料區」上載的照片所見，閘機顯示「請付$7400」，事主在貼文中強調，當時買消夜，只停泊30分鐘，質疑「使唔使咁貴」。根據該停車場收費，平日時租收費為$19，星期六、日及公眾假期則為$22。若以假日收費計算，$7400可以停泊336小時，足足有14日之久。

事後有網民笑言，「八達通都嘟唔到啦」，亦有人質疑司機「泊咗差唔多三個月」、「未交月租」。不過大部分網民都估計只是閘機損毀「計錯數」。

東網正就事件向該停車場了解。

網民有話說：

Felex Chang：7400可以用八達通找數？

Caro Yeung：撞閘平好多

Kinwing Ip：係唔係呃like㗎？

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