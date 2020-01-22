人事小組通過保留助理秘書長職位　推行體育政策

立法會人事編制小組委員會今早(22日)召開會議，繼續審議保留民政事務局內一個首席助理秘書長一職，由明年1月1日起或財務委員會批准起生效至2023年12月31日，議案在不記名情況下通過，將交付財務委員會上審議。

相關職位是規劃啟德體育園運作、監督新公共體育設施規劃、檢討香港體育設施供應情況、推行政府體育政策等。不少議員提到私人體育會的問題，其中議員陳志全關注政府對私人體育會的監管措施，同時也關注當局對2022年同樂運動會的支援。

議員周浩鼎提到，相關職位不單要管理啟德體育園，亦要監督2017年公布的「體育及康樂設施五年計劃」，認為兩方面的工作同樣重要，但擔心會否在分工上顧此失彼。

民政事務局首席助理秘書長余健強表示，當局規定部分私人體育會在2011至2012年續約時，已要求他們向公眾每月開放最少50小時，於2026至2027年續約時的每月要求將增加多30%，並需要每月有240小時舉辦公眾課程。他又指，當局每年會作實地巡查，並會要求在每季提交報告，最近的巡查未有發現有私人體育會未達要求，如未達標會終止地契合約，並會把資料公開讓市民監察。至於同樂運動會方面，民政事務局副局長陳積志指，現時沒有任何一個體育總會負責相關運動會，當局於去年11月與主辦方為運動會尋覓場地。

另外，會議隨後討論將在運輸及房屋局一個首席助理秘書長職位轉為常額職位，處理香港海運業發展，議案在會議結束前仍未通過。

議員胡志偉提到，數個助理秘書長的工作內容分別不大，質疑將職位轉為常額會有高度工作重疊，甚至建議將現有職位的餘下工作分配予兩個常額職位。運輸及房屋局副秘書長李頌恩則解釋，相關職位主要是處理海運業，包括海事處內部管理、本地船舶規管、人事培訓等等，其他職位則負責物流業支援、海事處的整體管理和海上安全。