政府邀區會正副主席獻財策　有倡全民派$1萬

政府將於下月公布新一份《財政預算案》，已邀請18區區議會主席及副主席於今早(22日)出席財政預算案諮詢會。會前，多位民主派區議會主席及副主席簡介建議書，提倡全民派錢1萬港元、維持區議會撥款、推出新一輪「社區重點項目計劃」等措施。

深水埗區議會主席楊彧指，政府於過去1年忽視中產及年輕人，希望政府不分年齡，全民派錢1萬港元，既可全民受惠，亦可省略行政費，避免重蹈「關愛共享計劃」的覆轍。

灣仔區議會主席楊雪盈稱，警方施放催淚彈令不少市民及動物受影響，要求政府撥款為高危社區內的學校、老人院、醫院購買裝備及賠償清潔費用，又促環境保護署研究催淚彈殘留物對人體的影響；而觀塘區議會及灣仔區議會已達成共識，要求警察在政治問題解決前，不要買包括電槍等裝備。

西貢區議會主席鍾錦麟建議政府維持區議會撥款水平，亦期望政府增撥資源，以應付區議會的長期撥款項目。他建議政府將區議會秘書處獨立於公務員體系外，以應付區議會的多元化需求。此外，他建議政府推出新一輪「社區重點項目計劃」，以及將有關計劃恒常化，使區議會可推出較大型的項目或工程。