就武漢肺炎作最壞打算　陳肇始：絕對有機會出現確診

湖北武漢肺炎疫情持續擴散，澳門亦告失守，出現首宗病例。港府稱已就疫情作出最壞打算，並已提醒公眾隨時有機會出現首宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今(22日)接受網台訪問時表示，香港絕對有機會出現確診個案，隔離措施已準備就緒，康文署初步預留兩個度假營作隔離與患者緊密接觸人士之用，醫管局亦預留隔離病床，處理病人。

她透露政府明日(23日)會開會，商討一旦香港出現新型冠狀病毒肺炎個案，整個應變流程會如何進行，亦會探討是否有更多度假營可供有需要時使用。

她續指，正如專家所言，如非必要不應去武漢，如必須前往則要戴口罩，而從外地，特別是從武漢返港後有不適，必須求診。她又指，港府在2005年已與內地及澳門建立機制，在資訊互通方面，可以24小時運作，內地已廣泛使用快速測試，亦令許多個案在短時間內有所增加，內地在處理疫情是公開透明。

陳稱，健康申報不是第一線防線，所有口岸加強體溫檢查更為重要，政府不斷擴大監測範圍的同時，亦要顧及醫管局的承受能力，強調經過2003年沙士的經驗，港人在今次疫情下，都有提高警覺，政府的政策方向亦是宜緊不宜鬆。

對於澳門已出現確診個案，陳指要先了解更多個案資料，如香港出現首宗個案，考慮啟動隔離營的同時，首要是找出密切接觸者，了解他們的身體狀況，再決定需否隔離監察。對於有人提出全民戴口罩，陳呼籲所有高危人士，包括長期病患者及小童，去醫院要戴口罩，市民不適亦應戴口罩，手部衞生更加重要。而她已向口罩供應商了解，知道香港口罩供應暫未短缺。