中大舊生潛入宿舍非禮兩女新生　官明言會判囚

中文大學一名舊生趁着迎新營舉行期間，偷偷潛入女新生的宿舍，並趁兩名女生熟睡期間，摸背和胸非禮兩人，他更向着其中一名女生自瀆，將精液射在女生大腿上。舊生今(22日)在沙田法院承認兩項非禮罪，裁判官形容案情非常嚴重，判監無可避免，將他還押至下月11日判刑，期間索取其背景、心理和精神科醫生報告。

控方透露，28歲被告張祉寧共有3項案底，最後一次犯案為2017年。據悉其中一項案底同為非禮案底，另一項為遊蕩罪。

案情透露，兩名女事主X和Y同為中大新生，去年8月中參加迎新營，期間在中大逸夫書院宿舍留宿。案發於去年8月15日清晨5時許，X在房內側睡期間突感到有人摸其背部，X即時轉身，只見被告正離開房間。X發現衣服被拉高至腰間，胸圍扣亦被解開，手上有紙巾，X及後發現室友雙眼亦被紙巾蓋上，於是通知迎新營的組長。

而在差不多時間，Y同樣在房中熟睡，期間感到有人摸她胸部兩分鐘，Y張開眼，發現眼睛被紙巾蓋着，由於Y非常疲倦，故沒有細看發生何事，惟不久後Y的大腿感到一陣涼意，發現大腿和床上有疑似精液的物體，遂通知組長，中大報警。

警方翻查閉路電視後，發現被告在事發前一日傍晚進入宿舍，至案發當日6時許才離開，最終拘捕他，警誡下他稱曾在中大就讀，知道該段時間正舉行迎新營，所以返校重溫讀書日子，因一時衝動而犯案。被告又承認對熟睡中的女子有性慾，曾找心理醫生治療。

辯方求情指被告現時無業，依靠母親支持生活，他有心理問題，對熟睡女子有特殊癖好，讀書期間曾找專家協助，但離開中大後已停止。辯方透露被告對上一次干犯同類罪行已是10多年前。裁判官認為事件對事主是很可怕的經歷，斥被告早知自己問題，離開中大後，在沒有合理解釋下便停止接受輔導，最終傷害了他人，被告需負上責任。