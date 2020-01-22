逾225億元工程撥款未表決　議員就警總裝修費激辯

立法會工務小組委員會今早(22日)開會，討論2020/21年度基本工程儲備基金的整體撥款，涉款約225.15億港元，其中包括警察總部的維修及裝修費用，會議結束前仍未能取得共識和表決。

議員陳志全提到，警總每宗裝修工程的費用金額均超過1000萬港元，他詢問政府和警方可否將警政大樓內的多個基本工程合併處理和提供各個樓層的平面圖以供參考；議員楊岳橋則關注提升警總及警政大樓供電系統的造價問題，他指2019/20年度預算是1980萬港元，而2018/19年度則為1782萬港元，質疑為何同一項目在1年內會多出近200萬港元開支。

議員周浩鼎說，有關警總的工程詳細內容已在文件寫明，不少工程均與改善消防系統有關，斥責反對派議員批評警隊的裝修工程是為了籌備行動應付示威活動的說法，認為有需要為警隊討回公道。

建築署署長林余家慧指他們負責支援各部門裝修工程，除了審批，亦視乎面積大小是否足夠，警政大樓內的裝修基於不同時期和性質，故每項工程會列作獨立項目處理。她又稱，任何工程均牽涉到供電系統，每隔一段時間須作出檢視，繼而進行提升。

警務處總警司(策劃及發展)李雅麗表示，警總不只是一座大樓，4座大樓內不少單位在90年代落成，形容就樓齡而言是「老人家」。18個工程由2016年開展至今，有部分則於2014和15年開始，未完成的只有6個。她否認警方將工程分拆處理，強調手法一直光明正大，並以大樓內其中一層兩個單位的裝修工程作例子，指單位分別為24小時電腦技術支援和維修中心，工作性質完全不同，各個辦公部門乃就社會發展及市民需要而開設。