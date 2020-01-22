海關首破「代購形式」賣假貨集團　拘1男4女

集團以每件價錢1000至4000港元出售有關售品，約真貨價錢一半。(李華輝攝)

香港海關於本周一(20日)搗破一個家庭式經營，並以網上代購名義售賣懷疑冒牌物品的集團，行動中檢獲1100件冒牌手袋、衣服及鞋，市值約110萬港元，並拘捕1男4女，年齡介乎23至56歲。

海版權及商標科技罪案調查科指揮官王誌賢指，海關首次破獲以網上代購作名義的冒牌集團，早前接獲舉報指有代購商在網上售賣冒牌貨，遂透過大數據系統分析，於社交網站鎖定多個帳號，再派員假扮顧客在該網站訂貨，並採取行動揭發冒牌貨集團。王稱，關員在葵涌一個佔地百多呎的儲存及包裝中心，檢獲有關貨品，該批冒牌物品屬高質素，但仍有瑕疵可作分辨，而集團以每件價錢1000至4000港元出售有關售品，約真貨價錢一半。

王指，涉案集團於網上社交平台開設多個帳號，以代購外國名牌方式作招徠，售賣懷疑冒牌物品，買家透過網上平台與涉案集團聯絡，確定貨品後經銀行戶口入帳購買。集團以不同銀行帳戶收取犯罪得益，從其他地方購買冒牌物品，並進行包裝，最後透過速遞將物品寄到買家。

海關指，根據商品說明條例，任何人士銷售或售賣用途管有冒牌物品即屬違法，一經定罪最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。