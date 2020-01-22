張震遠涉串謀詐騙　證人指短貸令商交所通過審查

前行政會議成員張震遠於2012至2013年出任香港商品交易所主席期間，涉嫌串謀詐騙證券及期貨事務監察委員會，張早前否認串謀詐騙及欺詐兩罪，案件今(23日)在區院續審。

早前已承認一項串謀欺詐罪的商交所時任財務總監蔡達英，續以控方證人身份作供。控方指出據銀行資料，商交所於2013年2月28日的帳戶結餘顯示是逾3000萬港元，惟接着於3月1日曾向被告張震遠名下公司新效控股發出2300萬港元的支票。蔡回應這情況屬償還股東貸款，他解釋當時商交所缺乏資金，張很多時會透過名下私人公司向他人借錢，有關貸款所得的資金會存入商交所的帳戶，以讓商交所可用該些資金運作，但當張需還錢予人時，商交所需作出還款。蔡同意該交易時間關鍵，並指因想向證監會顯示商交所有足夠資金。

控方續指出商交所其後有類似的情況出現，如有資料顯示周五入數，但款項在周一便被轉走等。蔡指該些入數是張在外進行貸款所得的資金，因張要還款故令商交所的帳戶資金需被轉走。他亦關注該些情況，並就此曾向張查問資金可否留下長一點時間，而不那麼急需還款，惟張回應「無辦法」。

蔡指這些存入款項會令商交所的資金提高至逾3000萬港元，向證監會提交報告時便可令帳面結餘「大咗好多」，令從紙張文件上看起來符合相關的財務條件。蔡直言該些短期貸款並沒有商業目的，只是令銀行結餘在某個時間顯示「比較大」，以向證監會顯示商交所帳戶的資金高過條件規定的2個月營運資金水平。