沙中線聆訊結案陳詞　政府及永光數禮頓多宗罪

沙中線紅磡站屢爆工程醜聞，獨立調查委員會完成歷時近15個月的聆訊，今(22日)展開結案陳詞階段。代表政府的資深大律師許偉強陳詞時力數港鐵及總承辦商禮頓多宗罪，包括監管不力、對檢查及測量表格(RISC Form)態度不認真、溝通出現問題、對前線監管工作的培訓和指示不足及品質監控出問題等。紮鐵分判商永光鋼鐵工程有限公司代表大律師蔡一鳴則狠批禮頓編造故事，經常擺出「唔係我錯」態度，企圖令永光做代罪羔羊。

時任地盤主管吳民俊曾表示，發現禮頓購入的螺絲帽與鋼筋形狀不匹配，惟時任禮頓工程師黎家灝要求永光「盡扭、牆唔會塌」，禮頓則否認。許指吳不太可能未通知禮頓即自作主張「盡扭」，黎亦不太可能無通知上級，推測合理解釋是黎有向禮頓上級申報，上級要求永光「盡扭」，因認為不會被發現。許認為港鐵、禮頓及永光都有責任，更指港鐵及禮頓監管不力，出現系統性錯誤，雙方未就監測方面給予前線人員充足的培訓及指引。

許續稱，因禮頓及港鐵就關鍵點常規檢查方面出現爭議，禮頓方指有與港鐵代表一同巡查，港鐵涉事人作供卻指沒有，許直言若工程有保留RISC Form，則不會出現有關問題，又批評港鐵員工對RISC Form態度不認真，港鐵寬鬆的態度亦令禮頓更加不關注RISC Form是否交齊。他狠批地盤有工程缺陷，港鐵及禮頓高層要很後期才知道，認為溝通出現問題。

永光代表大律師蔡一鳴陳詞時亦狠批禮頓「作古仔」，重申禮頓錯買不匹配的螺絲帽及鋼筋，以致為趕工而要求永光「盡扭」，由於再買需時需要停工，令工人失去生計，永光別無選擇，只能按禮頓指示做，但承認永光應要記錄有關情況。