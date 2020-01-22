區諾軒涉以大聲公襲警　主控斥行為「似癲咗」

時任立法會議員區諾軒於去年7月8日凌晨在旺角警民衝突期間，被指用「大聲公」敲打一名警員的長盾，及用「大聲公」講話致一名警司右耳聽力受損。區早前否認2項襲警罪，控辯雙方今日(22日)在九龍城法院結案陳詞。主控陳詞中怒斥被告猛力敲打警員盾牌，形容他「直頭好似發咗癲咁！」又認為用「大聲公」在警司耳邊大嗌等同毆打。辯方指無證據顯示警司失聽力，與被告手持的「大聲公」有關。

區諾軒被控於當日約凌晨零時30分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界襲擊警員關志豪；另於相若時分，在彌敦道與咸美頓街交界襲擊警司高振邦。

主控官陳文慧陳詞時指，就首項控罪，被告「非常兇狠」地大打敲打警員關志豪的盾牌，明顯是想向警員展示非法暴力，「如果個個都可以行去敲吓警察個盾，咁仲可以點樣止暴制亂！」對於關事後沒有在口供紙上，談及盾牌被敲後感到恐懼，主控官稱警員錄取口供時多敍述事實，「(庭上)我問佢感受，佢咪講囉」，不認為影響證供可信性。

就第二項控罪，陳指出雖然高振邦警司多次向被告警告及推開「大聲公」，惟被告沒有理會，仍利用揚聲器在高的耳邊作「荒謬」的要求，包括見指揮官及警方停止行動，形容是「絕對係構成傷害聽覺或人嘅毆打行為」。

辯方陳詞時指，就首項控罪，從錄影片段中可見，涉事警員在盾牌被敲打後，「無退縮，無閃避，無受驚人士嘅正常反應」，庭上亦無解釋為何沒有在口供紙談及感受。辯方續指，被告當時手持的大聲公一直是朝向上或向下，但偶然「跣低」令喇叭靠近警司耳部，形容被告並非刻意。陳詞下午繼續。