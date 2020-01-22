涉兩度以假本票購法拉利車　34歲廚師還押

男廚師於一星期內涉嫌兩度假扮買家，約法拉利車主到運輸署進行買賣交易，用假銀行本票騙取法拉利跑車。他第一次雖然事敗，僥倖逃去，之後再重施故技，結果成功欺騙另一名車主，駕駛欺騙得來的法拉利跑車絕塵而去，而2張假銀行本票金額合共逾500萬港元。該名廚師事後被捕，他被控一項企圖以欺騙手段取得財產，及一項以欺騙手段取得財產。案件今(22日)在西九龍法院再訊，被告繼續毋須答辯，裁判官應控方要求，將案件押後至下月19日待警方進一步調查，被告期間須還押。

控罪指，34歲被告陳德康於去年12月4日，在深水埗長沙灣政府合署2樓運輸署企圖以欺騙手段，即以交通銀行本票，不誠實地企圖取得賣家的一輛法拉利私家車。他另被控於去年12月9日，在上址以交通銀行本票，不誠實地取得另一賣家的一輛法拉利車。

控方曾透露案情指，被告於去年12月4日，在政府合署的運輸署內與賣家交易一輛法拉利，被告使用一張偽造的交通銀行本票，金額高達220萬港元，惟被告事敗逃去。5天後，被告再到上址與另一名賣家交易，同是購買一部法拉利，被告使用另一張偽造的交通銀行本票，金額高達350萬港元，並成功騙取該法拉利。