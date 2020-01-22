修例風波：藝發局耗500萬元　助藝文團體紓財困

反修例示威連累多項藝文活動被迫取消，為紓解藝文界的財政困難，香港藝術發展局今年推出一次性「藝文界支援計劃」，總金額為500萬港元，以加強支持獲藝發局年度及計劃資助的中小型藝團及藝術工作者，資助團體因受反修例示威影響，演出被迫取消等造成的額外支出，預計有約300個藝文單位受惠。

合資格申請者包括獲藝發局2019/20年度「年度資助」、「文學平台計劃」、「優秀藝團計劃」資助的團體，每個藝團申請上限為5萬港元，及在去年7月至今年3月受影響日期內在本地舉行及獲藝發局資助的出版計劃，以及演出、展覽、電影製作等非出版計劃同樣合資格，每個計劃申請上限為3000港元至1.5萬港元不等。

團體將獲資助一般營運開支，包括曾因路面及交通突發情況而令員工往返工作地點的交通費增加；因活動延期或改期而需延長或額外開放藝團轄下的活動室及排練室，以致增加營運費用；或因臨時租用其他地點工作而令到租金開支增加等。如場地因改期或地點更改而增加額外開支，及因場地提早關門或因公眾安全考慮而取消演出或活動而令票房收入減少，將同樣可獲資助。

團體可在今年4月29日前以郵寄形式遞交申請，藝發局會在收到申請的6至8星期內完成處理申請。藝發局強調，「支援金」只可用於是次申報的受影響活動，不可將其轉移至其他未有申報的活動，相關財務數據須在年終或計劃完成後的核數報告或財務報表反映。